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«Весь невидимый нам свет». Трейлер №2 на английском языке

трейлер

6 октября 2023
История юной француженки Мари-Лор и молодого немецкого солдата (Луис Хофман), чьи пути пересекаются в оккупированной Франции


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Ларс АйдингерШон ЛевиХью ЛориМарк РуффалоЛуис Хофман
фильмы
Весь невидимый нам свет

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№ 1
Yanina Sokolova   6.10.2023 - 19:06
Атмосферное кино. Реально чувствуется, что идет война. В виде трейлера выглядит красиво. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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