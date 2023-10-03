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«Каникулы off-line»

трейлер

3 октября 2023
Ребятам пришла идея открыть этно-лагерь для городских детей, где они могли бы получить знания о национальных традициях и жизни в селе


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Руслан АкунМейргат АмангельдинБекзат ЕлеусизовЕламан ЕсентаевМагжан Хамит
фильмы
Каникулы off-line

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