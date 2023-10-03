«Каникулы off-line»

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Ребятам пришла идея открыть этно-лагерь для городских детей, где они могли бы получить знания о национальных традициях и жизни в селе

«Абрек» «Девочки не плачут». ТВ-ролик «Честный развод. Бенефис» «Бедный олигарх-2». ТВ-ролик «Теория больших денег». Тизер-сцена