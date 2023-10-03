«На рубеже. Ответный удар». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
6 октября, 23:55, Культура
Лайфстайл
Актёр обошёлся подручными средствами
Новости кино
Владимир Сычев против итальянской мафии
Новости кино
Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября
Новости кино
Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
Рецензии на фильмы
Бондарчук в образе путешественника и рекордсмена Конюхова
Спутник телезрителя
5 октября, 20:00, РЕН ТВ
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