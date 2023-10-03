«На рубеже. Ответный удар». ТВ-ролик

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«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

«Кольца не было, срезал веточку»: Александр Петров рассказал, как сделал предложение жене

Раздор из-за спагетти: трейлер фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих