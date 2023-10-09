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«Бедный олигарх-2». ТВ-ролик №2

телеролик

9 октября 2023
Русский олигарх Владимир Сычёв не пропадёт нигде, даже в тюрьме. Ведь по ту сторону решётки его манит запах свободы и денег


видео добавил посетитель Тимо
персоны
Тимур БатрутдиновМаксим ЛагашкинДавид НиамедиГарик ПетросянВладимир СычёвИван Филиппов (II)
фильмы
Бедный олигарх-2

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Главными героями являются Такуми и его дочь Хана, которые живут в деревне неподалёку от Токио и хотят построить глэмпинг для туристов, но местные жители узнают, что проект негативно скажется на водоснабжении всей деревни

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