«Пушистое превращение». Трейлер на английском языке

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Семейная драма об отношениях овдовевшей матери и ее 10-летнего сына, которого бьет школьный учитель

9 октября

«Зла не существует». Трейлер с английскими субтитрами

Главными героями являются Такуми и его дочь Хана, которые живут в деревне неподалёку от Токио и хотят построить глэмпинг для туристов, но местные жители узнают, что проект негативно скажется на водоснабжении всей деревни