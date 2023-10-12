«Джонни Пафф: Секретная миссия». Трейлер на английском языке

анонс

12 октября «Корона». 6 сезон. Тизер на английском языке Виндзорам грозит расплата, поскольку Диана, больше не являющаяся членом королевской семьи, продолжает очаровывать публику за несколько недель до своей трагической смерти

12 октября «Мастер Кид» О простом сельском мальчишке, который неожиданно узнает, что он — реинкарнация легендарного победителя драконов

12 октября «Байки на Хэллоуин» Полиция города Эль Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — в доме обнаружены 27 мертвецов и один чудом выживший бродяга