«Мастер Кид». Трейлер на китайском языке

Обзор сериалов
Особенности провинциального футбола от создателей «Трудных подростков»
Новости кино
В нем подростки расследуют страшную трагедию на вечеринке
Лайфстайл
Экстремальное шоу «Полный блэкаут» выходит 24 октября
Лайфстайл
Съёмки нового семейного сезона пройдут в Таиланде
Новости кино
Компанию актеру составила Светлана Антонова
Новости кино
Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова и Анастасия Талызина
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
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