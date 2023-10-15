«Патруль времени Бона». Тизер на японском языке

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Сериал про цыганский табор снимает Данил Чащин, работавший над «Райцентром»

Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира»

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Китайский триллер по мотивам позднесоветского детектива по французской пьесе

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Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами

Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью