«Патруль времени Бона». Тизер на японском языке

Новости кино
Сериал про цыганский табор снимает Данил Чащин, работавший над «Райцентром»
Спутник телезрителя
15 октября, 20:30, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Китайский триллер по мотивам позднесоветского детектива по французской пьесе
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Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Новости кино
Анимация
От кавайности к требованию эмпатичности — за одно мгновение
Спутник телезрителя
14 октября, 23:20, Первый канал
Новости кино
Премьера альманаха состоится 17 октября в видеосервисе Wink
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