«Мужчина, который не хочет на мне жениться». ТВ-ролик

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6 октября, 23:55, Культура
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Мертвые рыбы и женские ступни, запутанные триллеры и научная фантастика
Новости кино
Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»
Новости кино
В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива
Новости кино
Главная женская роль в драмеди с элементами мелодрамы и эротики закреплена за Евгенией Громовой
Новости кино
Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
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Премьера фильма «Дурные деньги»
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