«Мужчина, который не хочет на мне жениться». ТВ-ролик

что почитать?

«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

Мертвые рыбы и женские ступни, запутанные триллеры и научная фантастика

Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»

Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской

Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой»

Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли

Интервью

Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»

Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих