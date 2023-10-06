«В петле времени». Трейлер на португальском языке

Новости кино
Владимир Сычев против итальянской мафии
Спутник телезрителя
8 октября, 20:00, viju TV1000 русское
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
Новости кино
Третий сезон сериала выйдет в следующем году в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске
Рецензии на фильмы
Бондарчук в образе путешественника и рекордсмена Конюхова
Лайфстайл
Актёр обошёлся подручными средствами
Спутник телезрителя
5 октября, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября
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