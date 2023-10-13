«Горизонт: Американская сага». Тизер на английском языке

Джонни Пафф и его друзья отправляются на секретную миссию по спасению Тайгасвилля от злых планов Отто фон Моржа
Виндзорам грозит расплата, поскольку Диана, больше не являющаяся членом королевской семьи, продолжает очаровывать публику за несколько недель до своей трагической смерти
О простом сельском мальчишке, который неожиданно узнает, что он — реинкарнация легендарного победителя драконов
Полиция города Эль Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — в доме обнаружены 27 мертвецов и один чудом выживший бродяга
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