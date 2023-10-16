«Сезон ураганов». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
16 октября, 21:00, Кино ТВ
Новости кино
Мистическую мелодраму для платформы KION снимает режиссер «1703» Сергей Сенцов
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
Новости кино
Политический триллер с Артёмом Быстровым
влючили в программу 29-го международного кинофестиваля в Женеве
Главная тема
90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»
Спутник телезрителя
14 октября, 23:20, Первый канал
Спутник телезрителя
15 октября, 20:30, РЕН ТВ
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