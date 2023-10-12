«Корона». 6 сезон. Тизер на английском языке

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12 октября «Мастер Кид» О простом сельском мальчишке, который неожиданно узнает, что он — реинкарнация легендарного победителя драконов

12 октября «Байки на Хэллоуин» Полиция города Эль Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — в доме обнаружены 27 мертвецов и один чудом выживший бродяга

12 октября «Котики» Истории о домашних питомцах не только смешные и веселые, они рассказывают об ответственности, любви и тепле, которые дарят друг другу пушистые «дети» и их «папы»