«Волшебный участок». Тизер

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10 октября «Принцесса и Колдун Алазар» Ведьма Мюриэль наложила на принцессу Эллен и её королевство мощное заклятие, которое должно исполниться на двадцатый день рождения, сразу после захода солнца

10 октября «Объяснялкины» Объяснялкины решают саботировать процесс и признаться всем, что они далеко не идеальная семья, чтобы продюсер сам их уволил