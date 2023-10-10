«Волшебный участок». Тизер

Ведьма Мюриэль наложила на принцессу Эллен и её королевство мощное заклятие, которое должно исполниться на двадцатый день рождения, сразу после захода солнца
Объяснялкины решают саботировать процесс и признаться всем, что они далеко не идеальная семья, чтобы продюсер сам их уволил
Драматическая история семейной пары из обычного адюльтера превращается в черную комедию. В главной роли — Рената Пиотровски
О любимых персонажах анимационной студии Уолта Диснея, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать 100-летие Диснея
обсуждение >>