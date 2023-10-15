«Лето 1990»

Новости кино
В нем подростки расследуют страшную трагедию на вечеринке
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 октября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Экстремальное шоу «Полный блэкаут» выходит 24 октября
Новости кино
Режиссером продолжения вновь выступает Валерия Гай Германика
Интервью
Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового
Лайфстайл
Съёмки нового семейного сезона пройдут в Таиланде
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
Спутник телезрителя
15 октября, 20:30, РЕН ТВ
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