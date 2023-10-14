«В паутине»

Обзор сериалов
Зачем вечная жизнь, если каждый день — выживание?
Лайфстайл
Экстремальное шоу «Полный блэкаут» выходит 24 октября
Новости кино
У старшей категории лидируют Константин Хабенский и Владимир Машков
Спутник телезрителя
14 октября, 23:20, Первый канал
Лайфстайл
Открытие II Фестиваля КАРО.Арт
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Главная тема
90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»
Новости кино
Режиссером продолжения вновь выступает Валерия Гай Германика
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