«Новогодний шеф»

Обзор сериалов
Зачем вечная жизнь, если каждый день — выживание?
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 октября, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового
Новости кино
Премьера альманаха состоится 17 октября в видеосервисе Wink
Лайфстайл
Открытие II Фестиваля КАРО.Арт
Новости кино
У старшей категории лидируют Константин Хабенский и Владимир Машков
Новости кино
Режиссером продолжения вновь выступает Валерия Гай Германика
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
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