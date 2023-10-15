«Вилли Вонка». Трейлер на английском языке

Новости кино
Премьера альманаха состоится 17 октября в видеосервисе Wink
Главная тема
90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
Спутник телезрителя
14 октября, 23:20, Первый канал
Новости кино
Компанию актеру составила Светлана Антонова
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Обзор сериалов
Особенности провинциального футбола от создателей «Трудных подростков»
Новости кино
Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова и Анастасия Талызина
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