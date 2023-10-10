«Любовь как любовь». Заставка

Новости кино
Проект выйдет на телеканале «Dомашний»
Новости кино
Режиссером продолжения вновь выступает Валерия Гай Германика
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Интервью
Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового
Новости кино
В нем подростки расследуют страшную трагедию на вечеринке
Главная тема
90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»
Лайфстайл
Открытие II Фестиваля КАРО.Арт
Спутник телезрителя
11 октября, 20:00, РЕН ТВ
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