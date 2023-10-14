«Мастер и его муза»

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Завершились съемки детектива «Последний из стаи» с Иваном Оганесяном в главной роли

Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой

Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового

В ночь с 12 на 13 октября, 00:30, РЕН ТВ

«Звёздный разум»: Космос нас не любит

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Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами

Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью