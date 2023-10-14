«Мастер и его муза»

Новости кино
Компанию актеру составила Светлана Антонова
Новости кино
Проект выйдет на телеканале «Dомашний»
Спутник телезрителя
11 октября, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 октября, 00:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
Главная тема
Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью
Лайфстайл
Экстремальное шоу «Полный блэкаут» выходит 24 октября
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