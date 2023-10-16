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Церемония открытия III Московского Курдского Кинофестиваля
Новости кино
Американской актрисе был 91 год
Новости кино
Политический триллер с Артёмом Быстровым
влючили в программу 29-го международного кинофестиваля в Женеве
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
Новости кино
18 октября он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, а 21-го – в эфире Первого канала
Спутник телезрителя
16 октября, 21:00, Кино ТВ
Новости кино
Решение связано с подпунктом «ж» в Правилах выдачи и отказа прокатных удостоверений, ссылающимся на «иные определенные федеральными законами случаи»
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90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»
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