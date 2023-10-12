«Возвращение Мухтара-1». Заставка

Новости кино
Политический триллер с Артёмом Быстровым
влючили в программу 29-го международного кинофестиваля в Женеве
Новости кино
18 октября он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, а 21-го – в эфире Первого канала
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90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»
Новости кино
Премьера альманаха состоится 17 октября в видеосервисе Wink
Спутник телезрителя
13 октября, 20:00, ТВ-3
Новости кино
Решение связано с подпунктом «ж» в Правилах выдачи и отказа прокатных удостоверений, ссылающимся на «иные определенные федеральными законами случаи»
Лайфстайл
Церемония открытия III Московского Курдского Кинофестиваля
Спутник телезрителя
15 октября, 20:30, РЕН ТВ
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