«Американская фантастика». Трейлер на английском языке

Новости кино
Премьера сериала состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION, затем проект выйдет в эфире канала РЕН ТВ
Спутник телезрителя
19 октября, 23:55, Cinema
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР
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Обзор творчества постановщицы «Анатомии падения»
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Трагедия в семье музыканта
Обзор сериалов
Сериал эпохи кризисов и конспирологии вернулся в виде призрака
Спутник телезрителя
21 октября, 22:00, viju TV1000 русское
Интервью
Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий
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