«Полтергейст»

анонс

Три микроскопических инопланетянина-миротворца (Софи, Макс и Гас) приземляются в чашку с холодным чаем и оказываются в мозгу 16-летнего Нормана

17 октября

«Нежеланно бессмертный авантюрист». Трейлер с русскими субтитрами

Авантюрист Рент Файна узнает, что после смерти есть жизнь. Нравится ему это или нет!