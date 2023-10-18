«Полтергейст»

Спутник телезрителя
15 октября, 20:30, РЕН ТВ
Интервью
Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино
Новости кино
Премьеры сериалов состоятся 21 и 28 октября
Спутник телезрителя
16 октября, 21:00, Кино ТВ
Обзор сериалов
Как Майк Флэнеган дописывает Эдгара Аллана По
Новости кино
Американской актрисе был 91 год
Спутник телезрителя
18 октября, 22:30, viju TV1000 action
Лайфстайл
Кинопродюсер одолжил деньги у супруги ещё в 2016 году
обсуждение >>