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«Полтергейст»

трейлер

18 октября 2023
Микаэла Лонгден возвращается в семейный дом, где отчаянно пытается найти убийцу своей сестры, умершей 20 лет назад


видео добавил посетитель Тамара Борисовна
персоны
Микаэла ЛонгденВиктор МеллорсТом МилленЛоуренс ФаулерРебекка Филлипсон
фильмы
Полтергейст

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