«Лео». Трейлер на английском языке

анонс

19 октября «Отмороженные» По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. В главной роли Влад Коноплёв

18 октября «Игра ведьм» Стремясь спасти свою сестру Софию, попавшую под влияние темных сил, Мара пытается за одну ночь постичь тайны загробного мира

18 октября «Гномы. Новогодний беспредел» В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы