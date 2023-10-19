«Лео». Трейлер на английском языке

По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. В главной роли Влад Коноплёв
Стремясь спасти свою сестру Софию, попавшую под влияние темных сил, Мара пытается за одну ночь постичь тайны загробного мира
В канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы
Милый зверек не только находчив, но и очень обидчив и не намерен терпеть козни конкуренток своей хозяйки
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