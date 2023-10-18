Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мой ленивец-убийца»

трейлер

18 октября 2023
Милый зверек не только находчив, но и очень обидчив и не намерен терпеть козни конкуренток своей хозяйки


видео добавил посетитель Тамара Борисовна
персоны
Лиза АмбалаванарМэттью ГудхьюСтефан КапичичСидни КрейвенОливия РуайрТифф Стивенсон
фильмы
Мой ленивец-убийца

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Дух Байкала
Россия, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
Интервью
Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино
2 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен