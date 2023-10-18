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«Маленькие убийства». Отрывок на турецком языке

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18 октября 2023
Это история врача-гинеколога Гёкче Бахадыр, которой ещё в молодости довелось пережить предательство близких подруг


видео добавил посетитель Тимо
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Маленькие убийства

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