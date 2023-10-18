«Весёлые ребята». Отрывок

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Обзор творчества постановщицы «Анатомии падения»
Новости кино
Актеру, сыгравшему Мужика в «Деревне дураков», было 60 лет
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Премьера фильма «По щучьему велению»
Новости кино
Стартовали съемки приключенческой комедии «Кто быстрее?»
Интервью
Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий
Новости кино
Завершились съемки восьмисерийной саги телеканала «Dомашний»
Новости кино
Завершились съемки сериала «Молот ведьм», где также сыграла певица Люся Чеботина
Новости кино
Премьера сериала состоится на телеканале «Россия»
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