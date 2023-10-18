«Рождественское золото лепрекона». Отрывок

Интервью
Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий
Новости кино
Актеру, сыгравшему Мужика в «Деревне дураков», было 60 лет
Новости кино
Завершились съемки восьмисерийной саги телеканала «Dомашний»
Спутник телезрителя
19 октября, 23:55, Cinema
Обзор сериалов
Колян отправляется в деревню – а за ним и все остальные
Новости кино
Премьера сериала состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION, затем проект выйдет в эфире канала РЕН ТВ
Обзор сериалов
Сериал эпохи кризисов и конспирологии вернулся в виде призрака
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР
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