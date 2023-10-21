«Опасность в моём сердце». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Интервью
Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий
Спутник телезрителя
19 октября, 23:55, Cinema
Новости кино
Завершились съемки сериала «Молот ведьм», где также сыграла певица Люся Чеботина
Спутник телезрителя
21 октября, 22:00, viju TV1000 русское
Новости кино
Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и START
Новости кино
Актер читает стихи от лица своего умершего друга Макса
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР
Фестивальная колонка
Лучшие из 189 картин международного кинофестиваля, который в 33-й раз пройдет в Санкт-Петербурге: с 20 по 28 октября
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