«Опасность в моём сердце». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

что почитать?

Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий

Илья Маланин: «В детстве мы всегда думаем, что мир крутится вокруг нас, а с возрастом понимаем, что это не так»

«Дурацкое дело нехитрое»: Больше в деревне никто не живёт

«С новым годом, мамы!»: Жизнь подарила мне и тебе

В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР

Фестивальная колонка

Один день — один фильм: гид по «Посланию к человеку» для тех, кто хочет увидеть главное

Лучшие из 189 картин международного кинофестиваля, который в 33-й раз пройдет в Санкт-Петербурге: с 20 по 28 октября