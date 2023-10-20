Интервью
Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино
Новости кино
Детективную мелодраму покажет телеканал «Россия»
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР
Лайфстайл
«Анатомия падения» в концертном зале Барвиха Luxury Village
Спутник телезрителя
18 октября, 22:30, viju TV1000 action
Новости кино
В прокате с 26 октября
Новости кино
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 октября, 03:55, Дом Кино
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