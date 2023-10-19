«Рождество Пиноккио». ТВ-ролик на английском языке

телеролик

Это первое Рождество Пиноккио, и он продает книгу, которую ему подарил Джеппетто, чтобы получить деньги на подарок, но Кот и Лиса обманом выманивают у него деньги

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