«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Спутник телезрителя
21 октября, 22:00, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Как не унывать, если ты уже не так молода и прекрасна
Главная тема
Обзор творчества постановщицы «Анатомии падения»
Новости кино
Актеру, сыгравшему Мужика в «Деревне дураков», было 60 лет
Интервью
Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий
Спутник телезрителя
19 октября, 23:55, Cinema
Новости кино
Стартовали съемки дебютного сериала Екатерины Тодоровской
Обзор сериалов
Сериал эпохи кризисов и конспирологии вернулся в виде призрака
обсуждение >>