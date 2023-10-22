«Бедные-несчастные». Трейлер №2 на английском языке

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Новости кино Игорь Петренко и Александр Устюгов объединяются для поимки «Банды ЗИГ ЗАГ» Премьера сериала состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION, затем проект выйдет в эфире канала РЕН ТВ

Фестивальная колонка Один день — один фильм: гид по «Посланию к человеку» для тех, кто хочет увидеть главное Лучшие из 189 картин международного кинофестиваля, который в 33-й раз пройдет в Санкт-Петербурге: с 20 по 28 октября

Интервью Илья Маланин: «В детстве мы всегда думаем, что мир крутится вокруг нас, а с возрастом понимаем, что это не так» Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий

Интервью Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки» Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями

Новости кино Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет 9 ноября Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и START

Новости кино Антон Батырев стал современным Ильей Муромцем Завершились съемки сериала «Молот ведьм», где также сыграла певица Люся Чеботина