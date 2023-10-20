«Человек со спутником». ТВ-ролик на португальском языке

Новости кино
Премьера сериала состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION, затем проект выйдет в эфире канала РЕН ТВ
Фестивальная колонка
Лучшие из 189 картин международного кинофестиваля, который в 33-й раз пройдет в Санкт-Петербурге: с 20 по 28 октября
Интервью
Актер – о «Теории больших денег», споре физиков с лириками и отличиях режиссерской и актерской профессий
Спутник телезрителя
19 октября, 23:55, Cinema
Интервью
Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями
Новости кино
Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и START
Новости кино
Завершились съемки сериала «Молот ведьм», где также сыграла певица Люся Чеботина
Обзор сериалов
Сериал эпохи кризисов и конспирологии вернулся в виде призрака
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