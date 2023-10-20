«Диамантину». Трейлер с английскими субтитрами

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Актеру, сыгравшему Мужика в «Деревне дураков», было 60 лет

Не стало одного из создателей «Каламбура» Сергея Гладкова

Завершились съемки сериала «Молот ведьм», где также сыграла певица Люся Чеботина

Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах

«С новым годом, мамы!»: Жизнь подарила мне и тебе

Сериал эпохи кризисов и конспирологии вернулся в виде призрака

«Агент национальной безопасности»: Что дозволено чекисту, не дозволено менту

В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР

Чего веками боятся в Скандинавии, Латинской Америке, Иране и Республике Саха

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Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями