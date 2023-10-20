«Всеведущий». Трейлер на португальском языке

Новости кино
Актеру, сыгравшему Мужика в «Деревне дураков», было 60 лет
Новости кино
Завершились съемки сериала «Молот ведьм», где также сыграла певица Люся Чеботина
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Обзор творчества постановщицы «Анатомии падения»
Спутник телезрителя
21 октября, 22:00, viju TV1000 русское
Обзор сериалов
Сериал эпохи кризисов и конспирологии вернулся в виде призрака
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 октября, 00:20, ОТР
Главная тема
Чего веками боятся в Скандинавии, Латинской Америке, Иране и Республике Саха
Интервью
Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями
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