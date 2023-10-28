Новости кино
Премьера состоится в феврале 2024 года на отечественных стриминговых платформах
Обзор сериалов
Дарья Мороз в роли врача повышает либидо пациентов и просвещает зрителей
Рецензии на фильмы
Никита Кологривый и Мила Ершова в сказке про импортозамещение
Спутник телезрителя
26 октября, 22:50, viju TV1000 action
Лайфстайл
Дайджест модных съёмок второй половины октября
Новости кино
Режиссер Артём Насыбулин
приступил в Санкт-Петербурге к съемкам исторического сериала про российского императора, победившего Наполеона
Спутник телезрителя
25 октября, 20:00, СТС
Новости кино
Премьера первых двух серий остросюжетного детектива состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 ноября
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