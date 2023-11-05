«Лиза Франкенштейн». Трейлер на английском языке

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Молли Гурвиц чувствует облегчение от того, что актёр обрёл покой

«Он причинял боль, какой я никогда не знала»: Бывшая невеста Мэттью Перри рассказала об отношениях с ним

Интервью

Ренат Давлетьяров: «Я очень люблю киноцитаты и метафоры, которые есть почти во всех моих фильмах, но не все их считывают»

Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах