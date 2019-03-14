«Вне/себя»

Спутник телезрителя
19 марта, 17:10, СТС
Новости кино
Фильм будет снят по оригинальному сценарию.
Лайфстайл
В 80 с лишним лет актриса продолжает творчески развиваться
Лайфстайл
Два года актриса не может заселиться в квартиру
Лайфстайл
Актриса поучаствовала в новом проекте на Первом канале
Лайфстайл
Актриса решила сменить кино на театр
Интервью
Патриарх мокапа – о том, как оживить любого персонажа, новаторстве телевидения 90-х и современной анимации
Ролики фильмов
Медиамагнат Ричард Гир
пытается спасти своего сына от саморазрушения.
Ролики фильмов
Самый сильный мутант Софи Тернер
теряет контроль над собой.
Ролики фильмов
Экранизация популярной трилогии ужасов Элвина Шварца от продюсера и сценариста Гильермо Дель Торо
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Ролики фильмов
Спутник телезрителя
18 марта, 21:00, ТВ-3
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