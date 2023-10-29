«Слово пацана». Тизер №2

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Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом

«Катя-Катя» «Шурик и Шарик». Тизер «Лунатики» «Дитя раздора». ТВ-ролик «Большое маленькое приключение». Трейлер №2