«Очень синяя борода». ТВ-ролик №2

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Лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире
Новости кино
Премьера сериала, снятого актером, состоится в онлайн-кинотеатре Okko
Обзор сериалов
Остросюжетный детектив о поимке опасной банды в блокадном Ленинграде
Новости кино
В сериале онлайн-кинотеатра START также сыграли Полина Лазарева, Антон Батырев и Нелли Уварова
Спутник телезрителя
1 ноября, 22:50, viju TV1000 русское
Новости кино
Интервью
Актриса – о фильме «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», гангстерских комедиях, Шекспире, Челябинске и коучинге, который успешно совмещает с основной профессией
Лайфстайл
Спортивной драме исполнилось 10 лет
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