«Время «Спартака»

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Лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире
Лайфстайл
Премьера фильма «Человек ниоткуда»
Спутник телезрителя
1 ноября, 22:50, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Коллеги и друзья актёра прокомментировали его кончину
Новости кино
Завершились съемки фильма «Семь дней, семь ночей»
Обзор сериалов
Остросюжетный детектив о поимке опасной банды в блокадном Ленинграде
Спутник телезрителя
2 ноября, 21:30, viju TV1000
Новости кино
Над проектом работает продюсер и режиссер «Предпоследней инстанции» Ольга Акатьева
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