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Актриса уже 9 лет состоит в отношениях

Мария Куликова призналась, что снова вышла замуж несколько лет назад

Интервью

Ренат Давлетьяров: «Я очень люблю киноцитаты и метафоры, которые есть почти во всех моих фильмах, но не все их считывают»

Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах