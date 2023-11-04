Лайфстайл
Актриса уже 9 лет состоит в отношениях
Интервью
Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах
Спутник телезрителя
4 ноября, 23:45, ОТР
Новости кино
Съемки остросюжетного сериала завершились в Санкт-Петербурге
Спутник телезрителя
1 ноября, 22:50, viju TV1000 русское
Новости кино
Премьера шестого сезона популярного медицинского сериала состоится 7 ноября на НТВ
Интервью
Актриса – о фильме «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», гангстерских комедиях, Шекспире, Челябинске и коучинге, который успешно совмещает с основной профессией
Спутник телезрителя
2 ноября, 21:30, viju TV1000
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