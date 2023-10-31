«Белый список». Отрывок

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5 ноября «Обрушение» В результате сильного ливня конструкция многоэтажного дома не выдерживает, и здание вместе с жителями проваливается в огромную воронку

5 ноября «Оккупированный город». Трейлер на английском языке Рассказ об Амстердаме, оккупированном Германией во время Второй мировой войны