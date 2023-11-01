«Космос засыпает»

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Спортивной драме исполнилось 10 лет
Новости кино
Спутник телезрителя
29 октября, 21:25, viju TV1000 русское
Новости кино
Актеру было 54 года
Новости кино
Над проектом работает продюсер и режиссер «Предпоследней инстанции» Ольга Акатьева
Спутник телезрителя
В ночь с 30 на 31 октября, 01:40, ТНТ
Новости кино
В сериале онлайн-кинотеатра START также сыграли Полина Лазарева, Антон Батырев и Нелли Уварова
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Лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире
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