«В джунглях всё было хорошо, пока не пришла Гу 2». Заставка на японском языке

фрагменты

После событий в городе Хале и его семья возвращаются назад в джунгли. Но лучше не становится, потому что проблемы продолжают сыпаться одна за другой

«Почти нормальная семья». Трейлер с английскими субтитрами «Семейный обмен». Трейлер на английском языке «Королевство планеты обезьян». Тизер на английском языке new «Вспомнить». Трейлер с английскими субтитрами «Дворец»