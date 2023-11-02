«Без лица». Трейлер на английском языке

Новости кино
Картине потребовалось 10 дней, чтобы перешагнуть знаковую отметку
Лайфстайл
Премьера фильма «Год рождения»
Спутник телезрителя
5 ноября, 22:30, Первый канал
Обзор сериалов
И причем здесь Фандорин с Человеком-пауком
Новости кино
Новая версия популярного американского шоу выйдет на стриминговом сервисе Hulu
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Новости кино
Премьера ожидается в 2024 году
Лайфстайл
Актриса не пьёт уже шесть лет
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