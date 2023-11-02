«Встреча на рождественских танцах». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
4 ноября, 23:45, ОТР
Новости кино
Картине потребовалось 10 дней, чтобы перешагнуть знаковую отметку
Новости кино
Телеканал также покажет мелодрамы «Зеркало для оборотня», «Нам не жить друг без друга» и «Н+Н»
Лайфстайл
Актриса не пьёт уже шесть лет
Новости кино
Скотт Манн, работавший над первым фильмом, спродюсирует обе картины
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Обзор сериалов
И причем здесь Фандорин с Человеком-пауком
Спутник телезрителя
6 ноября, 22:30, Россия 1
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