«Управдомша»

ревью

Исполнитель роли Питера Паркера сыграет главную роль в новом проекте режиссеров «Войны бесконечности».

Том Холланд вновь поработает с братьями Руссо

«Женщина с прошлым»

«В поисках Дори»: Знала, но забыла

Актриса поделилась подробностями личной жизни в программе «Секрет на миллион»

Татьяна Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

Кинокомпания «Русское» работает над мини-сериалом «Чистая психология».

Сериал «Небо в огне» повторят на телеканале «Че»

Ученый помогает дружелюбному Йети найти своих сородичей.

Новости театра

О современном российском театре напишут энциклопедию

Она выйдет в ноябре 2019 года.